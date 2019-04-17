Екатеринбург, 17 апреля, 2019, 14:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Верх-Исетский следственный отдел возбудил уголовное дело после гибели в подвале частного жилого дома четверых рабочих. Об этом журналистам сообщили в свердловском следственном управлении СКР.

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По данным СКР, погибли мужчины 1989, 1995, 1996 и 1998 годов рождения. Они осуществляли в доме строительные работы. По предварительным данным, смерть могла наступить от отравления продуктами горения.

Уголовное дело возбуждено по факту неосторожного причинения смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла ночью 17 апреля в доме на улице Прохожая. Хозяева дома смогли спастись.