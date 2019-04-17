Нью-Дели, 17 апреля, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Согласно данным Резервного банка Индии, объем прямых иностранных инвестиций индийских компаний в марте 2019 годы вырос до 2,69 миллиардов долларов, что на 18% больше прошлогодних показателей за тот же период.

Индийские рупии

В марте 2018 года этот показатель составил 2,28 миллиардов долларов. В феврале 2019 года объем прямых иностранных инвестиций составил 1,71 миллиард долларов.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», основным инвестором в Индии была компания Tata Steel, которая вкладывала деньги в свою дочернюю компанию в Сингапуре.

Далее идут JSW Cement и компания ONGC Videsh Ltd, которая вкладывала в совместные предприятия в Мьянме, России и Вьетнаме.