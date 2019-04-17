Киев, 17 апреля, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Рейтинг поддержки действующего президента Украины Петра Порошенко в районе 40% был получен в результате телефонного опроса, заявил заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушицкий 17 апреля в комментарии телеканалу «Громадське».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По его словам, институт не публиковал результаты опроса, поскольку они оказались менее точными, чем опрос путём прямого интервью.

«Телефонные опросы являются неточными. Поскольку телефоны имеют более состоятельные люди, которые будут голосовать за Порошенко. Минимальная погрешность телефонного опроса составляет 5−6%», — отметил замдиректора КМИС.

Напомним, информация о высоком рейтинге Порошенко появилась на его странице в социальной сети Twitter, а также была озвучена в эфире телеканала 112.ua.

Ранее КМИС опубликовал результаты опроса, проведённого путём интервьюирования избирателей. Выяснилось, что Порошенко проигрывает кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому в 2,8 раза. Зеленского готовы поддержать 72,2% избирателей, которые будут участвовать в выборах и определились со своим кандидатом.

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