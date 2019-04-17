Нью-Дели, 17 апреля, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди вновь выступил с критикой большого оппозиционного альянса. По сообщению индийского новостного издания «Адж так», председатель правительства Индии заявил, что оппозиции следует «направить свои усилия на борьбу с терроризмом, а не с самим Моди».

Narendra Modi Нарендра Моди

Нарендра Моди, выступая на митинге в городе Алигарх, штат Уттар-Прадеш, заявил, что народ Индии «жаждет окончательной победы над террористической угрозой». По словам премьер-министра, правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) предпринимает все меры для борьбы с терроризмом, однако оппозиционные партии пытаются помешать ему в этом. Нарендра Моди заявил, что победа оппозиции на парламентских выборах станет препятствием на пути искоренения терроризма.

Напомним, выборы в парламент Индии начались 11 апреля и завершатся 19 мая.