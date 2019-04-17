Абакан, 17 апреля, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками. В ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») подчёркивают, что глава Хакасии Валентин Коновалов должен не обвинять энергетиков в «выкручивании рук», а искать пути решения проблемы с долгами. В свою очередь, Коновалов считает, что энергетики не слышат «никаких доводов и предложений», просто требуя отдать деньги.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентин Коновалов

На странице главы Хакасии Валентина Коновалова появился видеокомментарий по поводу сложившейся ситуации. По его словам, 17 апреля в республиканском правительстве должно было состояться «совещание по решению вопросов погашения задолженности муниципальных и частных ресурсосберегающих организаций перед энергетиками».

По информации Коновалова, сумма долга составляет порядка 400 млн рублей, «хотя в прежние годы долги были намного выше». Также он утверждает, что власти ведут «планомерную работу по погашению задолженности»:

«На сегодня бюджет республики не имеет долгов перед энергетиками. Более того, мы готовы проплатить аванс. Но есть долги муниципальных и частных предприятий, которые находятся в стадии банкротства, и эта проблема тоже возникла не сегодня. Нами принимаются меры в рамках действующего законодательства и делается всё, чтобы решить эту проблему. Что же мы видим сегодня — совещание, по сути, было сорвано».

Упомянул в своём обращении глава Хакасии и руководителя «МРСК Сибири» Павла Акилина, в том контексте, что он «не принимает никаких доводов и предложений», «просто требуя отдать деньги».

"Со всей ответственностью заявляю — это саботаж. Нам выдвигают свои условия в грубой, ультимативной форме. Считаю поведение энергетиков недопустимым, поскольку вижу в этом не просто нежелание договариваться с властью, а желание поставить под угрозу жизнь полумиллиона жителей республики. Вижу в этих действиях желание дестабилизировать политическую обстановку в регионе. Вижу в этом только меркантильный интерес частной структуры и желание получить какие-то политические дивиденды», — говорит Валентин Коновалов.

В итоге он заявил об обращении к правоохранителям и надзорным органам, а также к президенту РФ:

«Прошу обратить внимание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на недопустимое поведение подобных структур-монополистов по отношению к законно избранной власти и, прежде всего, к народу, к жителям Республики Хакасия».

Между тем данную ситуацию прокомментировали и энергетики, которых глава Хакасии так упорно обвиняет в саботаже. В «МРСК Сибири» считают, что власти Хакасии просто не знают, как остановить рост долга за электроэнергию:

«Правительство региона не смогло выработать предложений по нормализации ситуации с долгами за электроэнергию. На текущий момент задолженность за свет в регионе составляет 2,2 млрд рублей, при этом только за последние пять месяцев долг увеличился на 300 млн рублей».

В пресс-службе компании напомнили, что ранее Валентин Коновалов давал личные гарантии, что правительство приступит к подготовке плана по решению проблемы с долгами предприятий региона за электроэнергию:

«За пять месяцев работы нового правительства так и не был проведён аудит работы предприятий ЖКХ, которые оплачивают всего 40% потребляемой электроэнергии».

Гендиректор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин спрогнозировал, что если ситуация не изменится, то только за 12 месяцев текущего года долг Хакасии превысит 1 млрд рублей.

«Я не вижу никаких конкретных предложений со стороны руководства региона. За энергетическую безопасность региона отвечает глава республики. Если котельные в его регионе сидят без копейки с арестованными счетами и не платят ни за что, то он должен решать эту проблему, искать пути и механизмы выхода из кризиса, а не обвинять энергетиков в «выкручивании рук». Мы как раз здесь и готовы помогать. И обратите внимание: свет есть у всех добросовестных потребителей. Если где-то есть незначительные проблемы, я готов каждый случай взять «на карандаш», разобраться. У людей нет тепла и горячей воды, поэтому адресовать все вопросы нужно руководству региона, которое, повторюсь, отвечает за состояние энергетики и ЖКХ Хакасии», — сказал Акилин.

Он обратил внимание на то, что энергетики не требуют повысить тариф или оплатить долги частных коммунальных предприятий из бюджета региона, а лишь настаивают «на наведении порядка в сфере ЖКХ, поскольку большая часть должников управляют государственной, республиканской собственностью».

Акилин считает, что у властей региона «есть все инструменты для того, чтобы нормализовать ситуацию»:

«К сожалению, на сегодняшний момент ничего в этом направлении не сделано, от чего страдают и жители, и предприятия Хакасии».

Акилин резюмировал, что готов вернуться к обсуждению вопроса при наличии конкретного плана действий. Однако, по его словам, существуют серьёзные риски, что электроэнергетика Хакасии будет вогнана «в системный, затяжной кризис, в котором уже находится сфера ЖКХ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Хакасии ощутили на себе противостояние властей и энергетиков в апреле 2019 года. В тот период, когда отопительный сезон в республике ещё не завершён, а столбики термометров в сибирских регионах опускаются ниже нуля, 52 многоквартирных дома и социальные объекты в Черногорске, а также практически весь посёлок Усть-Абакан с населением порядка 15 тысяч человек остались без тепла. Это произошло из-за отключения электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе.

Причина — миллионные долги за свет. По данным «Хакасэнерго», задолженность за электроэнергию предприятий ЖКХ к 8 апреля достигла 394 млн рублей. А организации, финансируемые из муниципальных бюджетов, задолжали 42,3 млн рублей. Должники не предприняли никаких мер, несмотря на то, что заранее получили уведомления о планируемом уменьшении объёма подаваемой им электроэнергии.

В «МРСК Сибири» подчеркнули, что действуют строго по законодательству, однако Валентин Коновалов обвинил энергетиков в шантаже.

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Проверку по факту отключения электроэнергии на котельных начала прокуратура Хакасии. Тем временем в правительстве заявили, что предварительная договорённость с энергетиками достигнута и в дома жителей Хакасии возвращается тепло.

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При этом в «МРСК Сибири» особо подчеркнули, что подача электроэнергии должникам была возобновлена «под личные гарантии» главы региона.

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Республиканское правительство приступило к разработке совместного соглашения по урегулированию ситуации.

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Глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов поручил рабочей группе подготовить предложения по снижению долговой нагрузки, учитывая при этом интересы «каждой стороны». Также в республиканском правительстве уточнили, что разрабатывается проект реформирования жилищно-коммунальной системы и дорожная карта для проведения ремонта проблемных участков.

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15 апреля в «МРСК Сибири» сообщили, что снижают подачу электроэнергии на объекты МУП «Копьевское ЖКХ» до аварийной брони из-за долгов. Размер задолженности превысил 3,7 миллиона рублей, что сопоставимо с потреблением электроэнергии в течение семи месяцев. Однако энергетики утверждают, что при попытке ввести ограничение подачи электроэнергии представители компании-должника просто не допустили их на территорию предприятия.