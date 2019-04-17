Шанхай, Китай, 17 апреля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Немецкая компания BMW AG представила BMW 3 серии G20 с удлиненной колесной базой на автосалоне в Шанхае. Об этом сообщает Bmwblog.

Bmwblog BMW 3 серии G20

Удлиненная модель будет продаваться только в Китае. Причина этого заключается в том, что китайские клиенты ценят машины с большим пространством для заднего пассажира. И поскольку не каждый китайский покупатель может позволить себе что-то такое большое и роскошное, как 7-я серия или S-класс, то они предпочитают иметь длинные версии более доступных автомобилей.

На первый взгляд можно не заметить, что новый BMW более длинный, тем не менее на заднем сиденье автомобиля достаточно места, чтобы пассажиры могли вытянуть ноги и расслабиться.

Новый BMW также получил модернизированные задние сиденья, удобные подлокотники к ним и даже полоску освещения на спинках передних сидений. Всё это в совокупности делает заднее сиденье более комфортным. Хотя такое внимание к задним креслам может показаться странным для европейских автолюбителей, которые предпочитают сидеть на водительском месте, для китайского рынка этот нюанс имеет большое значение.

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