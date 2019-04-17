Копенгаген, 17 апреля, 2019, 19:22 — ИА Регнум. 15 апреля, на следующий день после воскресных беспорядков, полиция датской столицы решила ввести в некоторых частях Копенгагена так называемые «зоны удвоенного наказания за преступления». Специальная «зона» вводится до 23 апреля — об этом сообщает датское новостное агентство «DR» («Радио Дании»).

Arne List Копенгаген

Полиция Копенгагена прибегла к такой мере после того, как 14 апреля на площади Блогорс Пладс в ходе организованного представителями радикальной партии Расмуса Палудана «Stram Kurs» («Жесткий курс») митинга произошли столкновения, в результате которых было задержано 23 человека. Партия известна тем, что требует полностью пресечь миграцию в Данию и запретить ислам.

В прошлом году датский Фолькетинг принял решение о том, что полиция имеет право вводить «зону удвоенного наказания за правонарушения» в районах с повышенным уровнем преступности. В таких зонах, как следует из названия, за совершение любого преступления, в особенности, за нарушения общественного порядка, лицо может понести удвоенное наказание.