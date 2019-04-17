Ярославль, 17 апреля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Семь жителей Ярославля от 16 до 19 лет признаны виновными в совершении серии краж, разбоев и грабежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. 17 преступлений совершены в 2017—2018 годах, на момент их совершения обвиняемые были несовершеннолетними. Подсудимые, гуляя в ночное время по Ярославлю, разбивали витрины магазинов, ломали рольставни, проникали в киоски с печатной продукцией, продуктами и сигаретами. Из торговых заведений они выносили все, начиная от канцелярских товаров и заканчивая замороженными полуфабрикатами. Самым серьезным стало разбойное нападение на студентку МГУ. Банда подростков пытались отобрать у нее айфон.

Молоток судьи

«Потерпевшая, находясь в шоковом состоянии, не выпускала из руки телефон, в связи с чем грабитель стал наносить удары кулаком по телу и лицу, а также позвал на помощь 16-летнюю подругу из своей компании, которая нанесла потерпевшей множественные удары по голове стеклянной бутылкой из-под водки, а также ногами по телу и лицу девушки. В результате у потерпевшей был похищен «Айфон 6», сумка Michael Kors, кошелек Armani, дорогие солнцезащитные очки на общую сумму в 85 тысяч рублей, — говорится в обвинительном заключении.

Кировский районный суд Ярославля вынес обвинительный приговор в отношении шести подсудимых. Трое получили реальные сроки наказания — от шести месяцев до 2,5 лет. Еще три подсудимых приговорены условно. По нескольким эпизодам уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшими и возмещением материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил и обжалуется подсудимыми.