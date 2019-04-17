Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил российским компаниям и меценатам, прежде всего, помочь возрождению исторических и архитектурных памятников в самой России, а лишь затем участвовать в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари во Франции. Об этом депутат заявил на своей странице «ВКонтакте» 17 апреля.

Assembly.spb.ru Виталий Милонов

Милонов высказал слова глубокого сочувствия народу Франции в связи с огромным ущербом от пожара, нанесенным одному из символов этой страны, а также всей Европы и европейского христианства.

«Уверен, что Пятая республика найдёт средства и силы максимально восстановить храм в его былом великолепии. Но хотелось бы заметить, что и в нашей стране почти 70 лет непрерывно полыхал пожар, разрушивший сотни часовен, церквей, храмов и монастырей, в неменьшей степени являвшихся символом христианства и русской культуры», — заявил депутат Госдумы.

Он посоветовал российским благотворителям и компаниям, которые сообщили о готовности участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери, «посмотреть на отеческие святыни, находящиеся в запустении который год».

«Хочется, чтобы сперва мы восстановили всё у себя, а потом торопились помогать другим», — резюмировал Виталий Милонов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля, огонь уничтожил кровлю здания и ряд архитектурных деталей собора. Намерение материально помочь в реставрации выразили бизнесмены и компании из Франции, стран Европы, США и других стран.