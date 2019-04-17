Нью-Йорк, США, 17 апреля, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Подразделение Mercedes-Benz представило AMG-версии кроссоверов GLC 63 и GLC 63 Coupe на автомобильной выставке в Нью-Йорке, 17 апреля сообщает издание Motor1.

Motor1 2019 Mercedes-AMG GLC 63

Кроссоверы получили 4-литровый турбированный мотор V8, мощностью 469 л. с. Он работает с 9-позиционным «автоматом». Привод у машины 4×4.

GLC Coupe разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, а максимальная скорость машины составляет 250 км/ч. В базовое оснащение новинки включены задний дифференциал с электронным управлением и пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами.

Автопроизводители утверждают, что спортивная версия GLC 63 S Coupe проедет гоночную трассу «Нордшляйфе» за 7:49.369. Такой результат спортивного кроссовера на трассе вполне возможен, поскольку эта версия авто оснащена 503-сильным двигателем. Мотор позволяет достигнуть скорости в 100 км/ч за 3,6 секунды. При этом максимальная скорость спорткара — 280 км/ч.

Сообщается, что новинки поступят в продажу до конца 2019 года. Более точные сроки появления автомобилей у дилеров и их стоимость будут названы позднее.

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