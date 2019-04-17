Липецк, 17 апреля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Сотрудники липецкого колледжа, студенты которого устроили массовое изнасилование сокурсника, могут стать фигурантами уголовного дела об укрывательстве. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Psy-aletheia.ru Насилие

Прокурорская проверка установила, что сотрудники образовательного учреждения знали, что один из студентов попал в больницу после группового изнасилования, но не обратились в правоохранительные органы и почти месяц скрывали эту информацию. Прокурор потребовал от начальника областного управления образования и науки привлечь должностных лиц учреждения к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки были направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 316 УК РФ — «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

Ранее, 12 апреля, в СУ СК России по Липецкой области сообщили о задержании одного из подозреваемых. По данным следствия, в ночь с 6 на 7 марта 2019 года 16-летнего студента колледжа компания молодых людей пригласила в арендованный ими дом. Воспользовавшись беспомощным состоянием своего сокурсника, его жестоко изнасиловали, снимая происходящее на видео. Потерпевший был госпитализирован.

Первый подозреваемый, 17-летний подросток, уже дал признательные показания. Следователи устанавливают роль каждого из присутствовавших на вечеринке в совершении особо тяжкого преступления и круг лиц, укрывавших его более месяца.