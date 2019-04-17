Москва, 17 апреля, 2019, 13:42 — ИА Регнум. В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка произведений всемирно известного норвежского художника Эдварда Мунка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подпись Эдварда Мунка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Эдварда Мунка. Автопортрет у стены дома. 1926

Мунк — один из родоначальников экспрессионизма, его творчество впервые масштабно представят в России. Третьяковская галерея открывает работами Мунка скандинавский проект, в дальнейшем будут представлены североевропейские художники из Швеции и Финляндии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Эдварда Мунка Солнце, 1910-1913

«Художник родился 1863, прожив до 1944. Ещё при жизни в 1940 году Мунк написал завещание, в котором все свое собрание, а именно две трети своего наследия завещал муниципалитету города Осло. Так было положено начало нашего музея. За творческую жизнь было создано 40 тысяч работ, из них 28 тысяч находится в коллекции музея Мунка — живописные работы, графика, скульптуры и фотографии и документальные материалы», — рассказал журналистам директор музея Мунка в Осло Стейн Улаф Хенриксен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор Музея Мунка в Осло Стейн Улаф Хенриксен

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Эдварда Мунка Бессонная ночь. Автопортрет в состоянии смятения 1920

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Эдварда Мунка Меланхолия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины «Эдвард Мунк»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Эдвард Мунк»

Трагические события с потерей близких людей повлияли на жизнь Мунка. Он рано потерял мать, ему было всего в пять лет, а через 10 лет любимую сестру, затем умер отец. Это не могло не повлиять на творчество: в его работах люди изображены с ужасом или страхом на лицах, который искажает естественные черты лица. Его работы не сразу были признаны соотечественниками, их много критиковали за небрежную манеру письма.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Эдварда Мунка. Автопортрет с бутылками. 1938

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Эдварда Мунка. Удивление. 1907

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Эдварда Мунка. Под яблоней. 1927-1930

«Работая над картиной «Крик», Мунк создает много вариантов, прежде чем прийти к окончательному воплощению образа, который знаком всем. Существует четыре варианта «Крика»: два живописных и два графических. На выставке представлена работа, написанная восковой пастелью на картоне. Это уникальная возможность увидеть эту работу, которая не выставлялась с 2000 года за пределы музея в Осло», — пояснила куратор выставки Татьяна Карпова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор выставки Татьяна Карпова у картины Эдварда Мунка Крик 1893

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оператор Фрагмент картины Эдварда Мунка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Эдвард Мунк»

А вот по серии полотен с автопортретами в разные года жизни можно проследить душевное состояние живописца как по дневнику.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Эдвард Мунк»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Эдварда Мунка. Автопортрет у окна. около 1940

На выставке представлены живописные полотна «Танец жизни», «Вампир», «Поцелуй», «Девушки на мосту», «Мадонна» и много других работ. В творчестве художника прослеживается тема Ф.М. Достоевского. Также среди экспонатов представлены личные вещи, экземпляры настольных книг на норвежском и немецком языках.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины «Эдвард Мунк»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки Эдварда Мунка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки «Эдвард Мунк»

Выставка проходит с 17 апреля по 14 июля 2019 года.