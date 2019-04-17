Ужас и страх героев Эдварда Мунка показаны в Третьяковской галерее
Москва, 17 апреля, 2019, 13:42 — ИА Регнум. В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка произведений всемирно известного норвежского художника Эдварда Мунка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Мунк — один из родоначальников экспрессионизма, его творчество впервые масштабно представят в России. Третьяковская галерея открывает работами Мунка скандинавский проект, в дальнейшем будут представлены североевропейские художники из Швеции и Финляндии.
«Художник родился 1863, прожив до 1944. Ещё при жизни в 1940 году Мунк написал завещание, в котором все свое собрание, а именно две трети своего наследия завещал муниципалитету города Осло. Так было положено начало нашего музея. За творческую жизнь было создано 40 тысяч работ, из них 28 тысяч находится в коллекции музея Мунка — живописные работы, графика, скульптуры и фотографии и документальные материалы», — рассказал журналистам директор музея Мунка в Осло Стейн Улаф Хенриксен.
Трагические события с потерей близких людей повлияли на жизнь Мунка. Он рано потерял мать, ему было всего в пять лет, а через 10 лет любимую сестру, затем умер отец. Это не могло не повлиять на творчество: в его работах люди изображены с ужасом или страхом на лицах, который искажает естественные черты лица. Его работы не сразу были признаны соотечественниками, их много критиковали за небрежную манеру письма.
«Работая над картиной «Крик», Мунк создает много вариантов, прежде чем прийти к окончательному воплощению образа, который знаком всем. Существует четыре варианта «Крика»: два живописных и два графических. На выставке представлена работа, написанная восковой пастелью на картоне. Это уникальная возможность увидеть эту работу, которая не выставлялась с 2000 года за пределы музея в Осло», — пояснила куратор выставки Татьяна Карпова.
А вот по серии полотен с автопортретами в разные года жизни можно проследить душевное состояние живописца как по дневнику.
На выставке представлены живописные полотна «Танец жизни», «Вампир», «Поцелуй», «Девушки на мосту», «Мадонна» и много других работ. В творчестве художника прослеживается тема Ф.М. Достоевского. Также среди экспонатов представлены личные вещи, экземпляры настольных книг на норвежском и немецком языках.
Выставка проходит с 17 апреля по 14 июля 2019 года.