Ярославль, 17 апреля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Ярославский «Локо» со счетом 0:1 проиграл «Авто» из Екатеринбурга в третьем матче финальной серии Кубка Харламова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. По итогам первых двух матчей финала Молодежной хоккейной лиги ярославская команда вела в серии со счетом 2:0. Игра прошла в УКРК «Арена-2000», на ней побывало 5100 зрителей. Поединок проходил с преимуществом хозяев. «Локо» нанес по воротам «Авто» в полтора раза больше бросков, но переиграть вратаря Владимира Галкина не смог ни разу. Решающая шайба была забита на 28 минуте встречи. Гол на счету форварда екатеринбургского «Авто» Александра Дербенева. «Авто» победил, и стал первой командой в нынешнем розыгрыше Кубка Харламова, кто выиграл у ярославского «Локо» на выезде. Теперь команды сыграют еще две игры финала. Четвертый матч серии пройдет в УКРК «Арена-2000» 17 апреля, пятая игра состоится в Екатеринбурге 20 апреля.