Воронеж, 17 апреля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Парк «Дельфин» в Воронеже может быть передан в концессию — предложение об этом поступило в администрацию города. Об этом сообщил глава города Вадим Кстенин губернатору Александру Гусеву на встрече 16 апреля, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Марина Каширская ИА REGNUM Парк «Дельфин» в Воронеже

Как пояснил мэр, в администрацию поступила частная концессионная инициатива по развитию и реконструкции парка «Дельфин». После проведения всех необходимых процедур в парк могут быть привлечены частные инвестиции в рамках заключения концессионного заключения.

Читайте о парке «Дельфин»: Забросить нельзя реконструировать: печальная судьба воронежских парков

Парк «Дельфин» расположен в Железнодорожном районе Воронежа, выходит на берег Воронежского водохранилища, рядом с Северным мостом, в особо охраняемой природной территории. Был одним из первых парков, появившихся на Левом берегу Воронежа — он открылся 1 июня 1975 года, находился на балансе НПО «Электроника». В 1990-х парк начал приходить в упадок, и уже через несколько лет когда-то одно из самых красивых мест района заросло мусором. Сегодня парк, несмотря на общую неухоженность, остается популярным у жителей окрестных домов: здесь гуляют молодые мамы с детьми, летом воронежцы собираются на пикники на берегу водохранилища.