Москва, 17 апреля, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Российская компания «Ростелеком» совместно с «Мобильными медицинскими технологиями» (ММТ) запустила в пилотном режиме сервис «Ростелеком Здоровье». Об этом 16 ареля сообщил РБК.

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С помощью этой службы пользователи сети смогут получать медицинские консультации. Сервис расположен в соответствующем разделе на сайте «Ростелекома». Менеджер Кирилл Брылев сообщил журналистам, что на первоначальном этапе внимание компании будет сконцентрировано не на количестве пользователей, а на поиске эффективной бизнес-модели.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что «Ростелеком» протестировал работу виртуальной сим-карты (eSim). Представители компании сообщили журналистам, что тесты прошли успешно.