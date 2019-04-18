Москва, 18 апреля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. То, как видит Союзное государство Белоруссии и России нынешний официальный Минск, Москву совершенно не устраивает. Что подобная нестыковка означает для судеб этого проекта и отношений России и Белоруссии, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Со стороны России вложено немало сил и средств в проект Союза с Белоруссией, а вот отдачи практически никакой. Следовательно, требуется трансформация самого проекта с тем, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Ведь судя по высказыванию посла Белоруссии в России Владимира Семашко, его страна и дальше намерена использовать старые подходы в отношениях с Россией, выклянчивая деньги и выдвигая претензии. При этом, указывая, что Россия «должна» Белоруссии то и это, Семашко ухитряется совершенно обойти молчанием вопрос о том, что уже получила Россия от такого вливания средств, и что бы Белоруссия могла предложить в дальнейшем.

Создается впечатление, что Россия имеет перед Минском священное обязательство действовать к его благу даже себе в ущерб, как это выглядит в случае требования «продвижения мясо-молочной и другой продовольственной продукции из Беларуси на российский рынок», чего хочет от России Семашко. А российский производитель при этом должен подвинуться в сторону? Что же касается текущего уровня интеграции двух стран, тут, по мнению Семашко, всё уже хорошо. Позиция, которую он излагает, очевидно, утомила российское руководство, и действия и заявления российского посла в Белоруссии Михаила Бабича как раз направлены на то, чтобы донести до Минска простую альтернативу: либо Союзное государство будет развиваться с учетом интересов обеих стран, либо российские дотации в этот проект прекратятся. Чем такой сценарий угрожает «белорусскому экономическому чуду»?

Читайте статью Союзное государство будет таким, каким его видит Россия. Иначе его не будет и другие публикации Юрия Баранчика о российско-белорусских отношениях.