Нью-Йорк, США, 17 апреля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Немецкая компания Porsche AG представила серийную версию 502-сильного спорткара 911 Speedster на шоу в Нью-Йорке, 17 апреля сообщает издание Motor1.

Motor1 Porsche 911 Speedster

За основу новинки взята предыдущая версия Porsche 911. Авто построено на шасси 911 GT3. Кроме того, машина оснащена динамическими опорами.

Под капотом спорткара стоит 4-литровый мотор, который благодаря доработкам выдаёт 502 л. с. Он работает с 6-позиционной «механикой». До 100 км/ч авто разгоняется за 3,8 секунды и достигает максимальной скорости 308 км/ч.

911 Speedster легче базовой модели за счет складной крыши и использования углепластика в деталях кузова.

Спорткар имеет 20-дюймовые диски с центральной гайкой, за которой находятся карбон-керамические тормоза. При желании покупатель может заказать для кабриолета кондиционер — за эту дополнительную опцию платить не придется.

Салон авто украшен обивкой с контрастной красной прострочкой и вышитыми на подголовниках кресел логотипами Speedster. Модель также выделяется особыми фирменными часами Porsche.

Пока цена Porsche 911 Speedster неизвестна. Тираж автомобиля ограничен 1948 единицами.

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