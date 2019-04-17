Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения начало Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Об этом сообщило 17 апреля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. ОКР будут вестись под шифром «Лайка».

Дарья Драй ИА REGNUM Винт подводной лодки

В конце 2018 года «Малахит» завершил работы под шифром «Хаски» по определению облика атомной субмарины пятого поколения и теперь приступил к следующему этапу создания подлодки.

По словам источника, на вооружении перспективной подлодки будут находиться гиперзвуковые ракеты «Циркон», а сама субмарина будет иметь модульную конструкцию и единую систему боевого управления с искусственным интеллектом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году планируется принять на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон». Государственные испытания данной системы оружия должны быть завершены в 2022 году.

Уже на 2019 год запланированы запуски «Цирконов» с новейшего фрегата ВМФ России проекта 22 350 «Адмирал Горшков». А на 2020 год намечены пуски данных ракет с многоцелевой АПЛ проекта 885М «Казань», при этом как из надводного, так и из подводного положения.