Киев, 17 апреля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Следующие трехсторонние переговоры между Украиной, ЕС и РФ о договоре о транзите российского газа через Украину пройдут, ориентировочно, в начале мая, — заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью «ТСН» 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Украинский чиновник дал понять, что в этих переговорах заинтересована в первую очередь Москва.

«Думаю, им есть о чем с нами поговорить. У них тяжелая ситуация с «Северным потоком — 2», им надо думать о том, как транспортировать газ после 2019 года, у них точно есть интерес», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

Коболев заявил, что Россия не готова вести транзитные переговоры до окончательного оглашения результатов президентских выборов.

«И как только будут понятны результаты выборов, они согласятся на переговоры… И мой опыт таков, что риторика россиян, как правило, не меняется. У них есть свой интерес, они хотят продавить нас на свою позицию, которая нам часто невыгодна, вне зависимости от того, кто находится в кресле президента, премьера или спикера парламента», — сказал он.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» также заявил, что российская сторона следующей зимой вполне может полностью остановить транзит через Украину.

«Поэтому так важно, чтобы Украина как государство максимально подготовилась к этой зиме, чтобы мы создали дополнительные запасы газа. И если кризис произойдет, чтобы мы к этому были готовы», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2020 года истекает контракт на транзит российского газа через территорию Украины, заключенный еще в 2009 году. Ранее в «Нафтогазе» уже заявляли, что готовятся к полному прекращению транзита — в частности, чтобы пережить зиму, Украине нужно на 3 млрд кубометров газа больше в хранилище, чем обычно.

9 апреля вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Брюсселе подтвердил, что стороны договорились «попытаться встретиться опять где-то в середине мая».

По словам чиновника, Европа будет делать все возможное, чтобы провести трехсторонние переговоры до лета или до летних каникул.

«Все мы должны осознавать, что зима уже за углом. Мы должны разрешить ситуацию с поставками газа не только для следующей зимы, топ-приоритет для Европейского союза — обеспечить безопасность долгосрочному транзитному контракту через Украину как минимум на следующие десять лет», — отметил он.