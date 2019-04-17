Москва, 17 апреля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Уход Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации РФ и возможное назначение на это пост главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина вряд ли приведет к изменениям в экономическом или внешнеполитическом курсе страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«На посту председателя Совфеда Валентина Матвиенко максимально старалась повысить статус верхней палаты. Старое клише о том, что палата представляет собой круг олигархов и престарелых политиков осталось в прошлом. Были и важные внешнеполитические события. Верхняя палата дважды давала согласие президенту Владимиру Путину на использование вооруженных сил — Украина (март 2014 года), Сирия (сентябрь 2015 года)», — пояснил эксперт.

Рассматривается вариант перехода Валентины Матвиенко на пост главы Пенсионного фонда РФ. Не стоит забывать, что с сентября 1998 года по весну 2003 года она была бессменным вице-премьером, курировавшим социальный блок в четырех кабинетах министров. Пенсионная реформа больно ударила по рейтингу власти в 2018 году.

«Возможно, будут изменения в данной политике, часть внеплановых нефтяных доходов бюджета, а также доходы от приватизации вполне могут пополнить Пенсионный фонд РФ», — отметил Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может перейти на другую должность в ближайшие месяцы.

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