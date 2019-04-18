Южно-Сахалинск, 18 апреля, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Стремление к миролюбию и поиск путей к достижению добрососедства, которое демонстрировали на переговорах с Японией сперва СССР, а теперь и РФ, воспринимаются Токио как слабость Москвы и «приглашение к атаке». Почему стоит внимательнее присмотреться к менталитету японской элиты, серьезно отличающемуся от того, к которому привыкли в Европе, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Микоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Наши острова

Если сравнивать с той же Германией, то сразу можно заметить существенную разницу в восприятии событий Второй мировой войны. Для немцев преступления нацизма очевидны, а попытка любого реваншизма карается в уголовном порядке. Победа стран антигитлеровской коалиции воспринимается в современной Германии как праздник освобождения от нацистской диктатуры, пострадавшим от нашествия гитлеровцев осуществляются выплаты, в школьных программах он осуждается. На этом фоне Япония выглядит чуть ли не как заповедник реваншизма.

Милитаристские организации, следующие идеологии разгромленных союзников Гитлера, никто в Японии на официальном уровне не осуждает, казнённых по приговорам Токийского трибунала военных преступников почитают как героев, и к их могилам ездит на поклонение даже нынешний премьер Синдзо Абэ. В такую линию вписывается и отмечание Дня «северных территорий», сжигание российского флага и воспитание школьников в уверенности о «вероломном нападении России на Японию в 1945 году». Вся эта наглость, так же, как и территориальные претензии к соседним странам, не была бы возможна без заботливого выращивания японского реваншизма под крылом заокеанского покровителя, и это, помимо прочего, повод не увлекаться дружелюбной риторикой.

Читайте статью Переговоры по Курилам: пыль осела, осадок остался и другие публикации Владимира Микояна.