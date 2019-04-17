Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. В Сети стал доступен для пользователей интернет-портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП). Заявления на выдачу ЕКП банки — участники этого социального проекта начнут принимать от горожан 6 мая 2019 года.

Ekp.spb.ru Дизайн ЕКП

Как сообщили 17 апреля в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, до начала мая портал будет работать в пилотном режиме.

Среди заявленных возможностей портала — информация о проекте ЕКП, доступ к сервисам «Личного кабинета» держателя карты, новости об организациях-партнерах, которые будут предоставлять скидки, и другие услуги держателям карт.

В «Личном кабинете» можно будет зарегистрироваться при выпуске ЕКП, подав заявление на оформление карты в банке-эмитенте, либо прямо на сайте ЕКП, если у пользователя уже есть подтвержденный аккаунт на портале «Госуслуги».

На уже доступной интерактивной карте Петербурга можно выбрать ближайшее отделение банка-эмитента, проверить статус заявления на выпуск карты, а также перейти на аккаунты проекта ЕКП в соцсетях.

Также на портале содержится информация об идентификационном приложении и электронной подписи, платежном приложении «Мир», транспортном приложении и доступе к медицинским услугам с помощью ЕКП и множество другой полезной информации.

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Как сообщало ИА REGNUM, выпуск «Единой карты петербуржца» на базе платежной системы «Мир» начнется 1 мая 2019 года. Заявления на получение карты можно подать с 6 мая. Карту будут эмитировать в Сбербанке, ВТБ и банке «Санкт-Петербург».

На первом этапе «Единая карта петербуржца» будет включать четыре приложения: идентификационное, транспортное, платежное, а также электронную подпись.

Власти Петербурга просят горожан, которым некие лица предлагают помощь в оформлении «Единой карты петербуржца» в виде платной услуги, запрашивая при этом персональные данные, категорически отказываться от таких предложений. Карта будет оформляться бесплатно.