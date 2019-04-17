Якутск, 17 апреля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Снижение финансовых показателей АЛРОСА в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года было ожидаемым. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя падение чистой прибыли компании за этот период почти в два раза, а выручки — на треть.

James St. John Алмаз

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«Реализация алмазной продукции за январь-март 2019 года упала на 37,5% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, так что сетовать на сезонность явления уже не приходится, — подчеркнул эксперт Юрий Данилов. — По реализации бриллиантов спад за этот период составил 30,8%, так что про восстановление рынка бриллиантов говорить сложно».

Юрий Данилов также отметил, что, поскольку продажи алмазного сырья составляют основную часть выручки, то падение за I квартал 2019 года по проданным алмазам осталось почти на уровне двух предыдущих месяцев этого года — 37,6%.

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Оптимизм заместителя генерального директора АЛРОСА Алексея Филипповского, который видит постепенное восстановление спроса со стороны гранильного сектора и потребителей, эксперт считает беспочвенным. Своё мнение Юрий Данилов аргументировал тем, что летом обычно наблюдается сезонный спад продаж.

«Вероятно, ускоренный прогресс науки и техники в не столь отдаленном будущем может привести к тому, что искусственные алмазы ювелирного качества станут производиться в больших количествах и при значительно меньшей их себестоимости. Поэтому более правильным кажется изменение стратегии компании АЛРОСА в сторону постепенного снижения объёмов добычи алмазного сырья и освоения производства лабораторных (синтетических) алмазов. В этом случае Якутия будет развиваться не только добычей минерально-сырьевых ресурсов, которые исчерпаемы, а наоборот, будет производить синтетические алмазы в промышленных масштабах», — отметил Юрий Данилов.

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По словам эксперта, руководство De Beers, похоже, видит бизнес по добыче алмазного сырья уже не столь перспективным и постепенно избавляется от отработанных месторождений алмазного сырья, а также диверсифицирует свое производство.

«Более того, в последнее время подразделение компании Element Six уже занимается производством лабораторных (синтетических) алмазов», — добавил кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение выручки АЛРОСА от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: с 73 до 49,4 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась почти вдвое: с 30,6 до 16,1 млрд рублей.

Снижение продаж алмазов АЛРОСА в январе-феврале 2019 года по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом составило 40%, бриллиантов — 43%. Общие продажи алмазной продукции АЛРОСА показали спад в январе 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 23%.

«Показатели настолько удручающие, что их иначе, чем провальными, не назовёшь. Объяснить это всеобщим снижением в мире спросом на алмазы и бриллианты сложно, так как у группы De Beers по итогам 2-х циклов продаж 2019 года спад составил 20% (с 1235 млн. долларов в 2018 году до 990 млн. долларов в 2019-ом), то есть ровно в два раза ниже, чем у АЛРОСА», — комментировал результаты продаж АЛРОСА Юрий Данилов.

«В настоящее время на мировом рынке наблюдается постепенное восстановление спроса со стороны гранильного сектора (в том числе вследствие нормализации запасов у огранщиков) на фоне сохранения устойчивого спроса на ювелирную продукцию со стороны конечных потребителей», — заявил, комментируя финансовые результаты компании, заместитель гендиректора АЛРОСА Алексей Филипповский.