Белая Холуница, Кировская область, 17 апреля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. На созданной в апреле 2019 года постановлением правительства России кировской ТОСЭР «Белая Холуница» не всё гладко с предприятиями — потенциальными резидентами, но одному удалось отбиться от претензий. Арбитражный суд Кировской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод». Истцом выступала налоговая служба, производство по делу прекращено 16 апреля 2019 года, подробности неизвестны. При этом другой завод, который прочили в основные резиденты — ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций» — до начала июня 2019 года пробудет под наблюдением, и число его кредиторов растёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kirovreg.ru Белая Холуница

Напомним, статус территории опережающего социально-экономического развития «Белая Холуница» получила постановлением правительства РФ от 12 апреля 2019 года. Статус моногороду из «красной зоны», то есть моногороду с наиболее сложным социально-экономическим положением, присвоили для «диверсификации экономики города, снижения зависимости от градообразующего предприятия». К 2028 году здесь планируется создать около 500 постоянных рабочих мест, привлечь более 1,3 млрд рублей инвестиций. Для справки: численность населения Белой Холуницы на сегодня 10,4 тыс. человек.

«В настоящее время правительством Кировской области подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации четырёх инвестиционных проектов. В рамках этих проектов планируется производство магистральных и шахтных конвейеров, организация лесопитомника по выращиванию сеянцев ели и сосны с закрытой корневой системой, производства одежды, оборудования для котельных. Создание ТОР «Белая Холуница» позволит к 2028 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия ОАО «Белохолуницкий машстройзавод», — уточняется в сообщении правительства РФ от 15 апреля 2019 года.

Напомним, присвоению статуса Белой Холунице предшествовала критика Счётной палаты России, которая в своём докладе осенью 2018 года отметила многочисленные недочёты, проверив регион на результативность программы «Комплексное развитие моногородов» в 2016—2017 годах. В этом же отчёте говорилось о планах кировского правительства по созданию ТОСЭР «Белая Холуница», заявка на которую была подана в мае 2018 года. Потенциальными резидентами назывались ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций», ООО «Белохолуницкий лесопитомник «РОСТОК», ООО «Пилот» и ООО «Вятская угольная компания». В паспортах проектов уточнялось, что «в период 2018—2027 годов общий объем выручки от реализации планируемой продукции оценивается в сумме 3690,5 млн рублей, прибыль — в сумме 1090,7 млн рублей только от резидентов ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций» и ООО «Белохолуницкий лесопитомник «РОСТОК».

"Получение прибыли от реализации инвестиционных проектов иных резидентов не предусмотрено. Отсутствие планируемой прибыли от реализации инвестиционных проектов ставит под сомнение экономическую эффективность создания ТОСЭР Белая Холуница», — говорилось в докладе аудитора.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций», которому прочили статус резидента, причём одного из основных, с конца января 2019 года находится на первом этапе процедуры банкротства — наблюдении. Изначально должник планировал заключить мировое соглашение с истцом, но к моменту рассмотрения обоснованности претензий этого не произошло.

«Кредитор в судебном заседании требование поддержал. Должник отзыв в материалы дела не представил; письменно выражал намерение заключить с заявителем мировое соглашение. Между тем кредитор в судебном заседании после перерыва пояснил, что задолженность ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций» осталась в прежнем размере, условия мирового соглашения не обсуждались», — уточняется в определении суда.

Наблюдение продлится до 3 июня 2019 года, временным управляющим назначен Владимир Пленкин. На сегодняшний день на предприятии происходит формирование реестра кредиторов, первым в нём числится истец — ООО «ЕЭС-ГАРАНТ» с суммой свыше 2,244 млн рублей. Заявления подали ряд юрлиц, в том числе и налоговая служба, чьи претензии рассмотрят 20 мая 2019 года. ФНС России обратилась с заявлением о включении 519 380 рублей 49 копеек недоимки по налогу и взносам во вторую очередь реестра требований кредиторов должника, 2 551 369 рублей 18 копеек долга, 244 094 рублей 12 копеек финансовых санкций в третью очередь реестра.

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Помимо претензий к ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций» УФНС по Кировской области сделала попытку обанкротить ещё одно предприятие Белой Холуницы — ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод». Иск о банкротство общества был подан в начале февраля 2019 года.

«ФНС России обратилась в Арбитражный суд Кировской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Белохолуницкий машиностроительный завод» несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства в соответствии с параграфом 2 главы 11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», включении 435 516 рублей 09 копеек налогов и взносов во вторую очередь реестра требований кредиторов должника, 977 740 рублей 25 копеек недоимки по налогам, 230 411 рублей 08 копеек финансовых санкций в третью очередь реестра», — говорилось в материалах дела.

Упомянутый в определении суда параграф применим для случаев банкротства отсутствующего должника. В итоге банкротить ООО не стали, вместо этого 16 апреля 2019 года суд прекратил производство по делу о банкротстве. Подробности пока неизвестны, так как решение не изготовлено.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 19 июля 2016 года, уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор — Иван Олейник, единственный участник — Татьяна Старкова (единственный владелец красноярского ООО «Спецстрой», чей основной вид деятельности — производство штукатурных работ).

ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод» специализируется на производстве подъемно-транспортного оборудования (основной вид деятельности). Данное предприятие имеет юрадрес, совпадающий с градообразующим предприятием ОАО «Белохолуницкий машстройзавод». Последнее на сегодня находится в стадии банкротства (до 18 июля 2019 года) — конкурсное производство на нём ввели 23 июня 2016 года, после процедуры наблюдения. На момент завершения наблюдения в реестр кредиторов машстройзавода было включено требований на 163 119 133,87 рубля. На конец марта 2019 года долги только перед налоговой службой у ОАО составляют 28 253 740,5 рубля (16,37% от общего объёма требований).