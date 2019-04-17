Москва, 17 апреля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. С 19 по 22 апреля в Москве пройдут мероприятия, призванные повысить популярность донорства крови среди жителей столицы. Акции «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» приурочены к национальному дню донора крови, который отмечается 20 апреля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM федеральный координатор по популяризации кадрового донорства всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Олеся Назарова.

Донорство почётно!

Движение выступает организатором предстоящих мероприятий. Акции, направленные на популяризацию донорства крови пройдут на всей России. В Москве основное внимание будет уделено студентам и школьникам, которым расскажут о важности добровольной сдачи крови и о профилактике заболеваний из-за которых могут запретить сдавать кровь.

«В Москве будет приходить несколько мероприятий интерактивного формата. 19 апреля будет большая лекция, открытый диалог с студентами, на котором расскажут о способах профилактики заболеваний, которые являются причиной отвода от донорства и о том, как правильно быть донором. Это очень важный момент, который способствует повышению сдачи крови и количеству профессиональных доноров. Кроме того, в школах будут породить интерактивных квест, который посвящен вопросам профилактики заболеваний, которые могут стать причиной медицинского отвода от донорства крови. Все мероприятия будут носить поляризационный характер», — сообщила Назарова.

Главная задача предстоящих акций — рассказать жителям Москвы о том, как вести образ жизни ответственного донора крови.

«Мы стремимся повысить регулярность кровоотдач, рассказываем о том, что донорство должно быть не одноразовым, а регулярным. Акция массовая, её мы проводим раз в год, мы привлекаем внимание населения к донорству крови и привлекаем внимание к мероприятиям, которые будут проходить в течение года. Мы ожидаем, что мероприятия будут способствовать увеличению количества кадровых доноров», — рассказала Назарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Томский государственный университет был удостоен медали российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) «За содействие донорскому движению».