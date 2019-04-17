Москва, 17 апреля, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В Ломоносовском районе Москвы большинство выступивших 16 апреля на публичных слушаниях по проекту строительства новой Коммунарской линии метро высказали критические замечания. Трансляцию провёл канал «Рупор Москвы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро Москвы

Новая ветка метрополитена должна соединить Новую Москву и МЦК, пройдя через районы старой застройки юго-запада столицы.

«Я категорически против проекта, требую его отклонить. Знаю, что мою позицию разделяют более сотни жителей нашего дома. Хотя наш дом находится от метро «Университет» 12−15 минут пешком. Мы не хотим станцию метро у нас под окнами по очень простым причинам: то, что представляется на слушаниях — фарс. Представляется проект, на титульном листе которого нет никакой информации ни о проектировщике, ни о нормативном акте, на основании которого проектные работы выполняются, ни о заказчике. Нет составных частей проекта, в первую очередь, инженерных изысканий. Это, в первую очередь, геологические риски, которые вдвойне актуальны для нашего района с его глубокими песчаными почвами и большим количеством подземных водных объектов. <…> Нам говорят, что метро будет на глубине 30 и более метров, а в проектной документации этого нет. Только в пояснительной записке говорится, что где идёт под жилыми домами 30 и более. А в остальных местах, видимо, как получится или будет дешевле. Жители не понимают, как будет идти стройка. Это же несколько лет строительства. Это значит перекрытие Ленинского проспекта, улицы Дмитрия Ульянова, всех прилегающих улиц, смена маршрутов общественного транспорта. Никакой планировки, никакого анализа в проекте нет. Нам рассказывают сказки, что это всё не будет затронуто. Но как можно строить огромный котлован станции метро, не затрагивая эти моменты? Абсолютно не объясняют, где будет расположен строительный городок. Годами строители будут здесь, будет строительная техника, строительные материалы, мусор. Где это будет расположено? На улице Крупской? Или где-то во дворах вместо детских площадок?» — заявил житель дома на Ленинском проспекте.

Эксперт-геодезист, рассказавший, что 40 лет занимается наблюдением за московским метро, уличил власти столицы в отсутствии проекта развития подземки:

«Что я вижу? Отсутствие общего проекта развития Московского метрополитена. Современное планирование метро — не радиально-кольцевое, а сеточное. Шестьдесят с чем-то километров (начертил в воздухе круг, по всей видимости, строящуюся Большую кольцевую линию метро, общая длина которой составляет 69 километров — прим. ИА). Вы что думаете, поедут от «Улицы Новаторов» через полкольца? Они, конечно, пересядут на ближайшей станции и поедут через центр. Вот что ждёт центральные станции московского метро».

Он также пояснил, что в Москве прочных грунтов, кроме холмов, в принципе нет, и даже инженерные сооружения «ползут».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в нескольких районах Москвы прошли публичные слушания по строительству новой ветки метрополитена.