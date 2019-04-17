Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 апреля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. 16 апреля в Переславле-Залесском Ярославской области задержаны сотрудники муниципального унитарного предприятия «Ритуал», занимающегося эксплуатацией кладбищ и организацией похорон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Наручники

Всего было задержано 4 человека, в том числе директор МКУП «Ритуал» Алексей Бойко, главный специалист Георгий Володин, а также сотрудники Али и Татьяна Магеррамовы. Алексей Бойко дал согласие на сотрудничество со следствием был отпущен под подписку о невыезде, остальные трое остались под стражей, сегодня Переславский суд должен избрать для них меру пресечения.

Сотрудники муниципального кладбища подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК РФ). А именно в том, что работники кладбища незаконно собирали с родственников умерших деньги за выделение участков на кладбище. Эти средства, как считает следствие, группа присваивала.

Admpereslavl.ru Кладбище в Переславле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УФАС по Ярославской области возбудило дело в отношении администрации Переславля-Залесского по фактам незаконного делегирования своих полномочий по выделению участков для захоронения муниципальному предприятию «Ритуал».

Алексей Бойко стал директором МКУП «Ритуал» примерно два года назад. Тогда же решением тогдашнего мэра Переславля Владимира Волкова и было создано это казенное предприятие. Ранее эксплуатацией кладбищ занималось МУП «Спектр». Алексей Бойко прибыл в Переславль вместе с Владимиром Волковым из Подмосковья. Все задержанные также, по информации источников ИА REGNUM, являются приезжими, они появились в Переславле вместе с командой Владимира Волкова.

На деятельность нового МКУП у переславцев было множество нареканий. Также жители города возмущались уровнем зарплаты директора похоронного МКУП. Так, среднемесячная зарплата за 2018 год у директора «Ритуала» Алексея Бойко составила 90 тысяч рублей.