Чебоксары, 17 апреля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В Урмарском районе Чувашии, где ранее из-за обрушения части здания была приостановлена работа школы в деревне Большие Чаки, на 90 суток закрыли ещё одно образовательное учреждения. На этот раз — в связи с нарушениями санитарного законодательства, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Чувашии.

Александр Морозов. Сельская школа. 1865

Речь идёт о школе, расположенной в деревне Арабоси. В ведомстве пояснили, что по итогам санитарных проверок выявлен ряд нарушений. В частности, продукты питания были без товаросопроводительной документации, обед по набору блюд не соответствовал требованиям: включается только второе или только первое блюдо, в меню отсутствуют сладкие блюда, салаты.

«Наружная торцевая стена помещения варочного зала пищеблока отсырела, между кровлей и вторым этажом учебного здания имеются следы протечек; на стене, потолке в помещении кухни обнаружена черная плесень. Уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям в кабинете информатики, а также в кабинетах начальных классов. Размеры учебной мебели не соответствуют росто-возрастным особенностям детей», — говорится в сообщении.

Директор школы привлечён к административной ответственности и оштрафован на общую сумму 29 тыс. рублей, повар — на 1200 рублей. Постановлением Урмарского районного суда деятельность арабосинской школы приостановлена на 90 суток.

Напомним, ранее в Урмарском районе была приостановлена деятельность школы в деревне Большие. Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 10 марта 2019 года (воскресенье) здесь обрушились плиты перекрытия двух этажей и несущие стены на месте расположения учебных классов и столовой. Школьники и детсадовцы посещают теперь образовательные учреждения в близлежащих населённых пунктах. По факту обрушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Следствие полагает, что обрушение произошло из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственных за обследование технического состояния школы, а также лиц, которые при проверке готовности школы к учебному году не выявили признаки нарушения целостности конструкций.

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