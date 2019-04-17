Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга отказался отпустить под залог или отправить под домашний арест бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, 70-летнего Виктора Ефимова, в прошлом — партийного функционера КПСС.

Spbgau.ru Викторт Ефимов

Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 13 июня 2019 года, сообщили 17 апреля в судебной пресс-службе Петербурга. Ефимов находится под стражей с ноября 2018 года по обвинению в похищении 36 млн рублей.

Как считает следствие, в ноябре 2011 года, будучи ректором, Ефимов дал указание проректору вуза подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ с НКО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций», достоверно зная, что условия контракта выполняться не будут. Университет перечислил по контракту 36 млн рублей, которые Ефимов, по версии следствия, похитил путем растраты и распорядился ими по своему усмотрению.

Следователь мотивировал ходатайство о продлении срока содержания Ефимова под стражей тем, что особая сложность и длительность расследования дела обусловлена назначением комплексной криминалистической экспертизы по научно-исследовательским работам, проведение которой поручено Российской академии наук (РАН).

Сам Ефимов и адвокаты просили учесть общественное мнение и изменить меру пресечения на домашний арест или залог на сумму от 1 млн рублей.

Виктор Ефимов в 1989−90-х годах был секретарем Ленинградского городского комитета КПСС. До этого возглавлял Ленинский райком партии в Ленинграде. Вел активную общественную деятельность и после распада СССР. В сентябре 2003 года участвовал в выборах на пост губернатора Санкт-Петербурга в качестве кандидата от партии «Единение». Кандидат технических наук, доктор экономических наук.