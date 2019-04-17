Москва, 18 апреля, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Контроль над «независимой» Украиной стал для западных стран способом продавить собственные интересы как в отношениях с Россией, так и между собой. Почему цели в отношении Украины США с одной стороны и Франции с Германией с другой столь разнятся и каковы стратегические преимущества России при создавшемся раскладе сил, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

США и Польша

Для США постмайданная Украина превратилась в удобный плацдарм для отбрасывания России; казалось бы, такую стратегию должны разделять и другие страны — союзники США по НАТО. Между тем Германия и Франция значительно сдержаннее относятся к инициативам, предполагающим существенное усиление американской позиции. Руководство этих стран прекрасно осознает тот факт, что такое усиление может дать возможность Вашингтону управлять европейской политикой даже в ущерб самым насущным интересам ЕС.

Впрочем, Польша как раз демонстрирует готовность поддержать США, надеясь таким образом придать себе больше политического веса в споре с той же Германией. Варшава ратует за расширение нормандского формата переговоров по Донбассу, предлагая включить в него и Вашингтон. В создавшемся положении политические последствия решения, которое может быть принято по украинскому внутреннему конфликту, могут стать весьма значительными для судьбы как США и ЕС, так и России. Поэтому от Москвы требуется достаточная твердость, чтобы устоять против угроз эскалации, которые нагнетают вокруг Украины как США, так и их союзники.

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