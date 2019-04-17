Калуга, 17 апреля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Вручение первых 18 свидетельств на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья специалистам, работающим в сельской местности, состоялось 17 апреля в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области, такая форма государственной поддержки предусмотрена в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Среди получивших сертификаты — представители самых разный профессий: тракторист, зоотехник, глава фермерского хозяйства, учитель, ветеринарный врач, врач-терапевт и хирург, бухгалтер, агроном, оператор машинного доения.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Среди получивших сертификаты — тракторист, зоотехник, глава фермерского хозяйства, учитель, ветеринарный врач, врач-терапевт и хирург, бухгалтер, агроном, оператор машинного доения

Вручая первую часть сертификатов 18 специалистам, министр сельского хозяйства региона Леонид Громов подчеркнул, что реализация программы позволяет привлекать на село дополнительные молодые кадры, в которых нуждается областной агропромышленный комплекс.

С 2003 года более 950 сельских семей получили данный вид государственной поддержки. С привлечением средств социальных выплат было построено и приобретено 71 тыс. кв. метров жилой площади. В 2019 году на социальные выплаты планируется направить средства федерального, областного и местных бюджетов в размере 90,4 млн рублей. Всего их получат 80 сельских семей Калужской области.

Напомним, размер выплаты для семьи из трёх человек в 2019 году составляет 1 млн 180 тыс. рублей. При этом значительное количество семей желает построить жилой дом, а не купить вторичное жилье. Этому способствуют и нормативные документы, которыми определено преимущественное право получения социальных выплат для тех, кто строится.