Орел, 17 апреля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Нарушения при взимании с граждан платы за вывоз твердых коммунальных отходов выявила прокуратура в работе регионального оператора по обращению с отходами ООО «УК «Зеленая роща». Об этом сообщила прокуратура региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

В частности, выяснилось, что жителям многоквартирного жилого дома № 54 по ул. Генерала Родина в Орле счета за вывоз мусора в январе выставили дважды: квитанции на оплату пришли от ООО «ЖЭУ-29», на которую, в соответствии с договором, и была возложена обязанность по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО, и от регионального оператора. Прокурором Советского района Орла директору ООО «УК «Зеленая роща» внесено представление с требованием о перерасчете внесенной платы.

Прокуратура выявила случаи, когда квитанции на оплату услуг по вывозу ТКО региональный оператор выставлял жителям населенных пунктов, из которых вывоз коммунальных отходов оператором не производился. В их числе — деревня Красная Рыбница Свердловского района, нарушения были выявлены также прокурорами Болховского, Покровского, Шаблыкинского, Верховского, Железнодорожного, Глазуновского, Должанского, Залегощенского, Корсаковского, Кромского, Троснянского, Колпнянского, Малоархангельского, Новосильского, Северного, Орловского районов, Ливенским, Мценским, Новодеревеньковским, Урицким, Хотынецким межрайонными прокурорами. Директору регионального оператора внесено представление.

В связи с ненадлежащей организацией деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории региона заместителем прокурора области руководителю департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области внесено представление. В общей сложности по итогам прокурорской проверки было внесено 47 представлений, в суд направлено три исковых заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 апреля, стало известно о смене директора УК «Зеленая роща»: Дмитрий Хроменков покинул должность после череды скандалов, связанных с работой оператора. На должность директора назначен экс-глава подмосковной Барвихи Александр Ворожбит.

ООО «УК «Зеленая роща» учреждена АО «Корпорация развития Орловской области» и является компанией с государственным участием. Стало регоператором по обращению с отходами по результатам конкурсного отбора, статус присвоен на 10 лет. Обязанности по обращению с отходами исполняет с 1 января 2019 года.