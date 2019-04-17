Московская область, 17 апреля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Этап оценочных и сравнительных испытаний предстоит новому снайперскому комплексу «Уголёк», который создают в Центральном институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) в подмосковном Климовске. Об этом сообщает газета «Климовский оружейник».

David William Снайпер

Высокоточный самозарядный снайперский комплекс разрабатывается по заказу Министерства обороны и будет включать только отечественные компоненты. На новом этапе специалисты будут сравнивать предлагаемые для него снайперские винтовки.

На предыдущем этапе проводилась первичная оценка снайперских систем. Теперь оружейники проведут более подробный анализ снайперских винтовок в области точности и кучности стрельбы, а также бронепробиваемости. Затем отберут несколько винтовок, а в конечном итоге, после комплекса испытаний, выберут одну.

Отмечается, что пока для комплекса «Уголек» предложены шесть снайперских винтовок различных систем отечественного производства. Комплекс разрабатывается в 2-х калибрах — 7,62×51 мм (.308 Winchester) и 8,6×69 мм (.338 Lapua Magnum).

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