Дзержинский район, Калужская область, 17 апреля, 2019, 10:58 — ИА Регнум. В Калужской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 250 ч.1 УК РФ (загрязнение вод). Как сообщил 17 апреля корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Дзержинского района Калужской области Юрий Мочалов, следствием было установлено, что мужчина, работая в должности инженера-механика ООО «Чароен Покпанд Фудс», в июне 2018 года в процессе выращивания свиней и их откармливания, допустил утечку навозных стоков в реку Суходрев, что привлекло к массовой гибели водных биологических ресурсов.

Admoblkaluga.ru Свиной навоз погубил рыбу в реке Суходрев.

В результате преступных действий водным биологическим ресурсам участка реки Суходрев вблизи деревни Васильевское Дзержинского района был причинен ущерб на сумму более 1 млн. 400 тыс. рублей.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью. Причиненный ущерб инженер свинофермы возместил. По результатам рассмотрения дела в суде мужчине был назначен судебный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужские экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Суходрев в районе деревни Васильевское Дзержинского района. Причина экологической катастрофы — сброс в воду навоза свинокомплексом ООО «Чароен Покпанд Фудс», «дочкой» таиландской компании Charoen Pokphand Group. Свиной навоз сбрасывался в реку по гибкому рукаву (без распределения). В результате речная вода на протяжении более километра превратилась в зловонную серо-чёрную жижу. Погибло более 30 тыс. экземпляров рыбы различных видов (щука, лещ, плотва, окунь, голавль, уклея, густера). Доля погибшей рыбы составила около 90% от общей ихтиомассы.