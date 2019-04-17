Анкара, 17 апреля, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Руководство Турции, несмотря на угрозы Вашингтона, настаивает на необходимости приобретения С-400, потому что хочет обезопасить себя от возможного вторжения именно американских вооружённых сил, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 апреля, комментируя информацию о споре Вашингтона и Анкары по вопросу о покупке российских зенитных ракетных систем.

Mil.ru Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что представители США и Турции не смогли преодолеть разногласия по этому вопросу во время специальных консультаций. В Вашингтоне полагают, что российские системы могут представлять угрозу истребителям США в регионе, в Анкаре же отмечают, что решают вопросы исключительно собственной безопасности.

«Тот факт, что руководство Турции, несмотря на все угрозы со стороны Вашингтона, настаивает на необходимости приобретения российских зенитных ракетных систем С-400, говорит о том, что руководство этой страны видит настоятельную необходимость в том, чтобы обезопасить себя от возможного вторжения в той или иной форме американских вооружённых сил. Что это может быть за вторжение — бомбардировка или направление крупного воздушного десанта — не столь важно. Главное, что для меня совершенно ясно, — это то, что Анкара хочет получить возможность сбивать американские самолёты.

В принципе, для крупной региональной державы желание обезопасить себя от участи объекта «убеждения путем бомбардировок» — это нормально. Участие в НАТО для турок, видимо, такой гарантии уже не даёт: и с европейцами у них проблемы, и, главное, США в последние годы идут по пути полного освобождения себя от всех и всяких международных обязательств.

Но почему это желание обострилось именно в 2016 году? Сопоставим даты. Попытка госпереворота в Турции состоялась в июле 2016 года, а о переговорах Турции и нашей страны о закупке С-400 стало известно в ноябре того же года.

Уверен, что Анкара будет в этом вопросе и дальше настаивать на своём, и это правильно. В последние годы все союзники США так или иначе убеждаются, что на верность Вашингтона духу и букве союзничества им полагаться не приходится, что он легко переходит к методам давления: экономического, политического, социального, военного. Кто их убеждённость в этом постоянно укрепляет? Сам Вашингтон», — отметил Михаил Демурин.