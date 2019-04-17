Магас, 17 апреля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Лагерь «Пионер» в Евпатории будет задействован в проведении летней детской оздоровительной кампании летом 2019 года. Он сможет уже в июне принять первую группу детей республики на отдых, сообщили ИА REGNUM 17 апреля в пресс-службе главы субъекта. Всего отдохнуть в Крыму смогут 180 человек.

Lagerpioner.at.ua Лагерь «Пионер». Крым

До 1 июня планируется завершить работы по запуску одного из трех спальных корпусов лагеря, сообщил министр имущественных и земельных отношений РИ Руслан Могушков. По его словам, место, где располагается оздоровительный объект, имеет прямой выход на пляж. На территории лагеря есть стадион, здание для занятия юных техников, другие объекты.

Имеется также значительная площадь — около 10 гектаров — на которой можно создавать объекты для лагеря. Это, по мнению министра, должно привлечь инвесторов, готовых вложиться в развитие инфраструктуры оздоровительного учреждения.

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Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о безвозмездной передаче у собственность Ингушетии санатория «Пионер» в Крыму было подписано главой Крыма Сергеем Аксеновым и главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым в феврале 2018 года. Пансионат расположен в городе-курорте Евпатория. В течение летнего сезона «Пионер» сможет принять до четырех тысяч детей.