Турин, Италия, 17 апреля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что останется в клубе. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

goatling Массимилиано Аллегри

«Я сказал президенту клуба, что останусь. Позже мы сядем за стол переговоров и подумаем о будущем», — сказал Аллегри.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов после поражения от «Аякса» в четвертьфинале турнира.

В первом матче команды сыграли вничью — 1:1, а ответная игра завершилась победой «Аякса» со счётом 2:1.

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