Москва, 17 апреля, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла пакет законов, ужесточающих ответственность для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

В настоящее время оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Наказание будет соразмерно наказанию за совершение автомобильной аварии в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, если водитель скрылся с места ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, в случае смерти человека — от двух до семи лет, если погибли двое и более лиц — от четырех до девяти лет. В настоящее время сбежавшим с места аварии грозит лишение права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП).

Для тех, кто оставил место ДТП, ответственность должна быть ужесточена, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Принятие законов «направлено на восстановление справедливости и послужит дополнительной профилактической мерой для обеспечения безопасности на дорогах», отметил он.