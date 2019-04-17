Москва, 17 апреля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Ближе к завершению торговой сессии 16 апреля рубль резко развернулся вверх и укрепился к доллару и евро. Пара доллар/рубль отметилась на свежих минимумах в непосредственной близости к отметке 64 руб., просев за день в пределах 0,2%. Евро/рубль закрылась в районе 72,30 руб., потеряв 0,3% на фоне ослабления единой валюты на Форексе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

ИА REGNUM Рубль

«Российская валюта, которая сначала демонстрировала небольшой нисходящий уклон, получила поддержку со стороны рынка нефти, где после паузы быки снова пошли в атаку и отправили Brent к новым максимумам над отметкой $72, целостность которой котировки нарушили 17 апреля на утренних торгах», — отметил эксперт.

К беспокойству по поводу потенциального дефицита предложения добавились данные о неожиданном сокращении запасов сырой нефти в США. По оценкам API, на прошлой неделе объемы запасов сократились на 3,1 млн баррелей, а запасы бензина упали на 3,5 млн.

«Также рубль чувствует себя несколько лучше своих коллег по развивающемуся сегменту, и происходит это за счет локального фактора в виде налогового периода, пик которого придется на следующую неделю, а значит, у российской валюты еще есть потенциал роста, который с легкостью реализуется при продолжении нефтяного ралли», — полагает Николаев.

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