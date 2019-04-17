Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 апреля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области выделит в 2019 году 100 млн рублей на строительство новой котельной в микрорайоне Чкаловский Переславля-Залесского и ремонт аварийных сетей. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы рассказала заместитель директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марина Уткина.

Вконтакте Теплосети в Переславле-Залесском

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Переславле-Залесском из-за затяжного конфликта между частными котельными и администрацией города происходят регулярные перебои с горячей водой и отоплением. Наиболее остро проблема стоит в микрорайоне Чкаловский.

«В целом для решения проблемы неплатежей в городском округе Переславле-Залесском необходимо изменить схему теплоснабжения и провести капитальный ремонт тепловых сетей в целях уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии от источника до потребителя. Для этого в краткосрочной перспективе планируется осуществить за счет средств областного бюджета строительство новой котельной в микрорайоне Чкаловский. Объем инвестиций, который планируется на 2019 год, составляет 50 млн рублей, и капитальный ремонт тепловых сетей, объем инвестиций в 19 году 50 млн рублей, итого 100 млн рублей», — сказала в своем докладе Марина Уткина.

В долгосрочной перспективе власти региона надеются провести модернизацию объектов теплоснабжения с привлечением средств государственной корпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ» в размере 300 млн рублей и средств концессионера. Судя по всему, речь идет о строительстве новых котельных. В кризисе неплатежей региональный департамент обвинил власти Переславля-Залесского.

«Основной причиной нарушения обязательств является наделение администрации городского округа Переславль-Залесский статуса единой теплоснабжающей организации МУП «Теплосервис», а не производителей тепловой энергии — ООО «ПЭК» и ООО «МЭС». Следствием данного решения является отсутствие договорных отношений между теплоснабжающими организациями «ПЭК», «МЭС» и МУП «Теплосервис» и, соответственно, неплатежи между указанными организациями», — сказала Марина Уткина.

Правда, ни о каких санкциях в адрес руководства городского округа чиновники не говорят. Сейчас, по словам Марины Уткиной, муниципальное предприятие «Теплосервис» платит деньги за газ напрямую подразделению «Газпрома».

"18 января 2019 года подписано соглашение между МУП «Теплосервис» и ООО «ПЭК» о расщеплении платежей, поступающих от потребителей услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, выработка тепловой энергии у которых производится котельной ООО «ПЭК», и направление денежных средств ресурсоснабжающей организации, в том числе за природный газ в размере доли газовой составляющей, которая находится в тарифе — 55,95%. В результате в январе-марте 2019 года за газ перечислено 46,2 млн рублей», — сказала Марина Уткина.

Решить проблему «черной коммунальной дыры» в Переславле-Залесском власти обещают несколько лет. Впервые речь идет о выделении конкретных денег на строительство котельной и ремонт сетей. Впрочем, вряд ли построить новую котельную в Чкаловском успеют к началу отопительного сезона 2019 года.