Вашингтон, 17 апреля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Визовый режим между США и некоторыми странами может быть ужесточен в целях борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Под ограничения могут попасть страны, граждане которых задерживаются в США дольше, чем позволяет краткосрочная виза. Среди возможных мер также рассматривается идея президента Дональда Трампа о закрытии границы с Мексикой.

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Власти США обсуждают и менее жесткие варианты, например, поправки в миграционное законодательство, направленные на недопущение просрочек по визе. Кроме того, сотрудников пограничных служб могут обязать более тщательно проверять иностранцев, уточняя, нет ли у них веских причин остаться в США.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США также изучают возможность отправки нелегальных мигрантов в так называемые «города-убежища». Это города, власти которых отказываются выдавать не имеющих документов мигрантов для депортации.

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