Барнаул, 17 апреля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Сам термин «реновация» имеет очень много аспектов, отметил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM внесённый в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

«В Москве, которая захлебывается в деньгах, есть проблема стерилизации этих избыточных бюджетных источников, их направляют в экономику через строительную индустрию. Но в «другой России» тема «реновация» трансформируется в программы «Переселения из ветхого и аварийного жилья». Но это уже другой срез проблем. А ведь есть ещё государственные системы, например — «Капитальный ремонт многоквартирных домов», «Оползневые зоны», «Федеральные программы по регионам (городам, округам)». В любом случае надо просто отрабатывать — что вкладывать в смысл слова «реновация» для того или иного региона.

Например, в моём родном Барнауле, по сути, остается лишь одна промышленность — строительная и стройиндустрия. И экономика города имеет перспективу, если будут программы, связанные со строительством. Но край «нищий», и нужны источники развития строительной отрасли. Поэтому я предложил новому губернатору Алтайского края, выходцу из Норильска Виктору Томенко: «Исследуйте вопрос о возможности создания программы переселения жителей Севера в Алтайский край». Эта программа вписалась бы как дополнительный источник финансирования реновации в Барнауле. Так что, как говорится, «дьявол прячется в деталях», а любые проекты в «бизнес-проектах», — заключил алтайский общественник.

Напомним, законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос аварийных многоквартирных домов, внесли в Госдуму РФ законодатели Санкт-Петербурга. В этом документе подробно прописаны возможности финансирования реновации за счет средств иных, помимо бюджета, источников.