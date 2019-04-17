Челябинск, 17 апреля, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники областного управления ФСБ проводят обыски в АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина». Они проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму более 300 млн рублей, сообщает издание «Накануне.Ru».

Андрей Стенин ФСБ

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся. Уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») было возбуждено Следственным комитетом. Его завели «по факту хищения более 300 млн руб., выделенных в рамках гособоронзаказа АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина», — цитирует «Накануне.Ru» сообщение пресс-службы.

По данным издания, это предприятие является оборонным. Оно выпускает газотурбинные малогабаритные двигатели и газотурбинные многофункциональные энергоагрегаты.