Москва, 17 апреля, 2019, 10:09 — ИА Регнум. На Исторической сцене Большого театра в Москве состоялась церемония награждения лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска». Награды получили победители в 41-ой номинации. На вечере присутствовал практически весь цвет театральной жизни России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой театр

Как всегда, с нетерпением ожидалось объявление лауреатов в главных номинация — лучший спектакль, опера, балет.

В классическом театре «разыгрывалось» две премии — большой и малой форм. В первой лучшей признана постановка Александринского театра Санкт-Петербурга «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», во второй — спектакль новосибирского театра «Глобус» «Пианисты» .

Дарья Мороз получила премию как лучшая исполнительница женской роли, сыграв мужчину в драме «Три сестры», которую поставил Константин Богомолов. За мужскую роль премии удостоен артист воронежского Камерного театра Камиль Тукаев за работу в трагедии «Антигона».

Лучшим драматическим режиссером стал Кирилл Серебренников за постановку спектакля «Маленькие трагедии» в московском театре «Гоголь-центр». Надо отметить, что появление Серебренникова вызвало настоящий ажиотаж. Ему были посвящены целые речи, его встречали аплодисментами. Так встретила театральная общественность замену судом домашнего ареста на подписку о не выезде и предоставления возможности режиссеру приступить к работе.

Ожидаемо, лучшим драматургом уходящего сезона признан Михаил Дурненков — так оценили эксперты его «Утопию» в Театр наций в Москве.

В оперном искусство как лучшая постановка выделена опера «Жанна на костре» Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского. Лучшим режиссером стала Кэти Митчелл, поставившая «Альцину» в Большом театре. Как вокалисты отмечены сразу два солиста Московского академического музыкального театре имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Мурадымова («Енуфа») и Винс И («Триумф времени и бесчувствия»).

Две премии — как лучшая постановка и за режиссуру — получил спектакль «Римские каникулы» Музыкального театра Новосибирска в номинации «Лучшая оперетта/мюзикл». Отмечен призом как лучший режиссер жанра — Филипп Разенков.

Лучший балет — «Нуреев» Большого театра. Эта же постановка принесла победу хореографу Юрию Посохову и танцовщику Вячеславу Лопатину. Лучшая женская партия в балете — Екатерина Крысанова в «Ромео и Джульетта» в Большом театре.

Как «Лучший спектакль в современном танце» отмечен «Минус 16» Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.