На автосалоне в Шанхае не покажут новый кроссовер Model Y — СМИ
Шанхай, Китай, 17 апреля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Новый кроссовер Model Y, который, как надеется Tesla, должен удовлетворить растущий спрос на более крупные транспортные средства, не попал на автосалон в Шанхае. Об этом пишет издание Bloomberg.
Ожидается, что автомобиль будет показан на мероприятии в США в конце апреля. Тем не менее Tesla привезла в Китай Model X, Model S и две разновидности Model 3.
Основатель компании Илон Маск представил Model Y в марте 2019 года, хотя Tesla не планирует выпускать электрокар в продажу в течение еще одного года. Прототип Model Y был примерно на 10% больше, чем самый популярный седан Model 3.
Первоначально будут доступны три версии нового автомобиля более высокого класса, а стандартная версия запланирована на весну 2021 года.
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