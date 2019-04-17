Шанхай, Китай, 17 апреля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Новый кроссовер Model Y, который, как надеется Tesla, должен удовлетворить растущий спрос на более крупные транспортные средства, не попал на автосалон в Шанхае. Об этом пишет издание Bloomberg.

Bloomberg Стенд Тесла на Шанхайском автосалоне

Ожидается, что автомобиль будет показан на мероприятии в США в конце апреля. Тем не менее Tesla привезла в Китай Model X, Model S и две разновидности Model 3.

Основатель компании Илон Маск представил Model Y в марте 2019 года, хотя Tesla не планирует выпускать электрокар в продажу в течение еще одного года. Прототип Model Y был примерно на 10% больше, чем самый популярный седан Model 3.

Первоначально будут доступны три версии нового автомобиля более высокого класса, а стандартная версия запланирована на весну 2021 года.

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