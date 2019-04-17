Ярославль, 17 апреля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Предложения и замечания относительно законопроекта принимаются в областной думе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Автор законопроекта депутат Андрей Щенников отмечает, что на региональном уровне установлена административная ответственность за «совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время в местах их жительства».

При этом к ночному времени относится время с 22 до 6 часов местного времени, а с 1 июня по 31 августа — с 23 до 6 часов.

Вместе с тем в законодательстве Ярославской области отсутствуют нормы, защищающие права проживающих в многоквартирном доме лиц от нарушителей тишины и покой в дневное время.

Как поясняют в областной думе, Уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области, депутатам и в органы внутренних дел поступают обращения граждан, которые просят решить проблему на законодательном уровне. Приводятся конкретные цифры: по сведениям УМВД России по Ярославской области, число сообщений в полицию о фактах нарушения тишины и покоя в 2016 году составило 7740, в 2017 году — 7690, в 2018 году — 6507.

Поэтому, чтобы защитить права жителей на дневной сон, в том числе детей, пожилых, и предлагается закрепить запрет на шум с 13 до 14 часов дня в региональном законодательстве, ввести административную ответственность для нарушителей. Для граждан штраф составит от двухсот до одной тысячи рублей, для должностных лиц — в размере от одной тысячи до десяти тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того, для злостных нарушителей предусмотрено усиление ответственности.

Наказание не распространяются на период проведения официальных физкультурных, спортивных и культурных мероприятий, религиозных обрядов и церемоний.

Как поясняется, такие ограничения есть в Московской, Новосибирской, Нижегородской, Амурской областях, Хабаровском крае.

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