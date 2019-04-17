Пекин, 17 апреля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Компания Toyota представила на автосалоне в Шанхае две модели электрокара версии C-HR, сообщается на сайте LiveCars.Ru.

Carscoops.com Toyota C-HR EV

Автомобили С-HR и IZOA — первые полностью электрифицированные модели компании, которые будут продаваться в Китае. Производить C-HR будут на совместных предприятиях GAC-Toyota и FAW-Toyota.

Из технических характеристик известно, что электромотор у представленных авто расположен на передней оси, а аккумулятор помещен под полом электрокара. Колесные диски меньше, чем у предыдущих версий. В салоне C-HR появится цифровая приборная панель.

Напомним, компания Toyota планирует к 2025 году представить в Китае более 10 моделей электрокаров. Стратегическая же цель японского автопроизводителя — продавать через 11 лет не менее 5,5 млн электрифицированных машин по всему миру.

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