Киев, 17 апреля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев предложил правительству страны отменить обязательную продажу газа газораспределительным компаниям и продавать его непосредственно населению. Об этом Коболев заявил 17 апреля в интервью телеканалу «1+1».

(сс) Campbeca Андрей Коболев

Он отметил, что в данный момент облгазы покупают газ у «Нафтогаза» по льготным тарифам под обязательства продавать его населению, но точное количество газа, которое поступает населению не известно. За большую часть топлива газораспределительные компании не рассчитываются.

«Если какой-то облгаз или газсбыт, а это по сути одно и то же, смогут убедить частного потребителя покупать газ у них, и они этот газ где возьмут и будут поставлять потребителю — пожалуйста, это конкуренция», — предложил Коболев.

По его мнению, ликвидация посредников между «Нафтогазом» и конечными потребителями способна снизить цену на газ.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), выявила многочисленные нарушения в работе облгазов — компании завышали тарифы и присылали потребителям счета на огромные суммы.

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