Москва, 17 апреля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Российская система контроля космического пространства (СККП) в 2018 году зафиксировала восемь случаев разрушения орбитальных аппаратов, тогда как ранее наблюдались единичные случаи. Об этом говорится в докладе специалистов Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС, подготовленном в рамках конференции об угрозах космического мусора.

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С 2015 года в мире вдвое выросло количество запусков космических аппаратов, разрушаться спутники также стали чаще. Не исключено, что в ближайшие десять лет обломки станут представлять опасность для российских космических аппаратов, предупреждают авторы доклада.

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К концу 2018 года российская система контроля сопровождала более 8 тыс. орбитальных объектов, из которых только 2,5 тыс. были действующими аппаратами, приводит данные доклада ТАСС.

В настоящее время, по данным НАСА, на орбите находятся более 2,2 тыс. действующих и свыше 5 тыс. отслуживших свой срок спутников, а также более 14 тыс. различных обломков.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте молодые российские ученые представили проект космического аппарата для сбора и утилизации орбитального мусора. Они предложили перерабатывать космические отходы в «псевдожидкое топливо».

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