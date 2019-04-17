Санкт-Петербург, 17 апреля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга задержали молодого мужчину, который подозревается в совершении хулиганских действий в вагоне поезда петербургского метро 9 апреля текущего года. Он будет привлечен к уголовной ответственности, заявили 17 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Как сообщало ИА REGNUM, атлетического вида мужчина при подъезде поезда к станции «Парк Победы» несколько раз ногой с большой силой пнул дверь поезда, а затем одним ударом кулака полностью выбил стекло двери. После чего злоумышленник выбежал на платформу и скрылся, а пассажиры сообщили о случившемся машинисту.

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Видеозапись инцидента была выложена в соцсети и вызвала общественный резонанс.

«Сотрудниками полиции задержан мужчина 1991 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления», — отметили в Главке МВД.

Задержанному будет предъявлено обвинение в хулиганстве на транспорте, ему грозит до пяти лет лишения свободы.